Премьер-министр Японии необычно отреагировал на разрушенную Бучу

Вид разрушенного оккупантами города и могилы сотен убитых украинцев поразили представителя Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник, 21 марта, прибыл в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и посетил разрушенную россиянами Бучу. Во время осмотра города премьер не сдерживал эмоций.

Подробности визита сообщает Reuters. Визит японского премьера не был заранее объявлен, таким образом Токио решило подчеркнуть свою решительную поддержку Украины против вторжения россии.

Известно, что Фумио Кисида являлся единственным лидером "Большой семерки" (G7) богатых стран, который не посещал Украину за время войны. Кроме встречи с украинским президентом Кисида посетил Бучу, которая пробыла в оккупации больше месяца и где россияне убили свыше 400 мирных жителей.

Премьер-министр Японии возложил цветы к церкви и почтил минутой молчания память погибших украинцев. Во время осмотра Бучи Кисида сделал необычное, но очень откровенное заявление — он рассказал о своей злости, которую испытывал в тот момент. Также он подчеркнул, что Япония продолжит всячески содействовать восстановлению мира в Украине.

"Мир был поражен, увидев, что год назад в Буче были убиты ни в чем не повинные мирные жители. Я действительно чувствую сильный гнев по поводу зверства, посетив это самое место здесь Я хотел бы выразить соболезнование всем жертвам и раненым от имени граждан Японии. Япония будет и впредь прилагать огромные усилия для восстановления мира в Украине", — сказал Кисида.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Кисида собирался посетить Украину еще в январе, но очень опасался за свою безопасность. Виною всему стала возможная ядерная атака со стороны россии.