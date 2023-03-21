Японский премьер едет в Украину: что известно о внезапном визите

Кисида Фумио планировал совершить визит раньше

Во вторник с внезапным визитом в Украину прибудет японский премьер-министр Кисида Фумио. Он выыехал из Индии в Украину.

Об этом сообщают японские издания со ссылкой на представителей правительства. Отмечается, что прибудет премьер-министр Японии для переговоров на высшем уровне с президентом Владимиром Зеленским.

О возможности визита японского премьера в Украину шли разговоры с января, и его беспокоил вопрос безопасности. Кисида хотел показать поддержку Украины и подписать осуждающий российскую агрессию документ. Ранее планировалось, что Кисида может прилететь в Польшу, а оттуда добраться до Киева наземным транспортом. В общем, такое путешествие из Японии в Украину заняло бы около суток.

Отметим, что в войне с россией Япония встала на сторону Украины, страна оказывает гуманитарную помощь. На форуме в Токио Кисида объявил о выделении Украине помощи в $5,5 млрд. Также восточная страна вводит санкции против вагнеровцев, российских научных институтов, работающих на военный комплекс, российских властьимущих и других. Также для Кисиды дело его жизни — ядерное разоружение, поэтому он внимательно следит за ситуацией вокруг Украины и угрозами россии. Стоит добавить, что у россии и Японии долгая история территориальных споров.