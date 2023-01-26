"Визит в страну, которой грозит ядерная атака": у премьера Японии проблемы с поездкой в Киев

Визит в Украину, которой грозит ядерная атака, стал бы возможностью для Кисиды усилить импульс ядерного разоружения

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намеревался посетить Киев уже в феврале, через год после начала полномасштабной войны в Украине. Однако Служба безопасности политика видит в данном визите много угроз.

Кисида столкнулся с рядом проблем, которые связаны с безопасностью и трудностями по сохранению маршрута и расписанию поездки в тайне. Об этом пишет издание The Japan Times, ссылаясь на информацию высокопоставленного чиновника японского Министерства иностранных дел.

Отмечается, что японский премьер-министр хотел приехать в Киев не позже саммита G7, проведение которого планируется в городе Хиросима в мае 2023 года.

"Визит в страну, которой грозит российская ядерная атака, был бы хорошей возможностью для Кисиды усилить импульс ядерного разоружения накануне саммита в Хиросиме", – говорится в материале.

В то же время сообщается, что в случае, если визит будет запланирован, Кисида поедет в Киев наземным транспортом после перелета, к примеру, в Польшу, на борту японского правительственного самолета. У Службы безопасности политика это вызывает беспокойство, поскольку российские оккупанты обстреливают Украину большим количеством ракет и беспилотников.

Напомним, 26 января российские захватчики нанесли очередной массированный ракетный удар по городам Украины. "Телеграф" следит за ситуацией и публикует актуальную информацию о происходящем.