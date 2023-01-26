"Візит до країни, якій загрожує ядерна атака": у прем’єра Японії проблеми з поїздкою до Києва

Візит до України, якій загрожує ядерна атака, став би можливістю для Кісіди посилити імпульс ядерного роззброєння.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда мав намір відвідати Київ уже у лютому, через рік після початку повномасштабної війни в Україні. Проте Служба безпеки політика бачить у цьому візиті багато загроз.

Кісіда зіткнувся з низкою проблем, які пов’язані з безпекою та труднощами щодо збереження маршруту та розкладу поїздки в таємниці. Про це пише видання The Japan Times, посилаючись на інформацію високопосадовця японського Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що японський прем’єр-міністр хотів приїхати до Києва не пізніше саміту G7, проведення якого планується у місті Хіросіма у травні 2023 року.

"Візит до країни, якій загрожує російська ядерна атака, був би гарною можливістю для Кісіди посилити імпульс ядерного роззброєння напередодні саміту в Хіросімі", — йдеться у матеріалі.

Водночас повідомляється, що у разі, якщо візит буде заплановано, Кісіда поїде до Києва наземним транспортом після перельоту, наприклад, до Польщі на борту японського урядового літака. У Служби безпеки політика це викликає занепокоєння, оскільки російські окупанти обстрілюють Україну великою кількістю ракет та безпілотників.

Нагадаємо, 26 січня російські загарбники здійснили черговий масований ракетний удар по містах України. "Телеграф" стежить за ситуацією та публікує актуальну інформацію про те, що відбувається.