россию призывают вернуть острова Японии

В японской столице Токио в ежегодный День северных территорий состоялся общественный митинг, в ходе которого россию призвали вернуть "незаконно оккупированные" японские острова у берегов Хоккайдо.

Фразу "незаконно оккупированные" Токио использовало впервые за последние пять лет после ухудшения двусторонних отношений из-за войны рф против Украины. Об этом пишет японское издание Kyodo News.

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ходе общественного митинга заявил, что страна вместе с международным сообществом, принимает против рф серьезные меры.

"Между тем, хотя отношения Японии и россии находятся в тяжелом состоянии, мы твердо придерживаемся курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", — добавил он.

По итогам митинга в тексте заявлений Курилы были названы "незаконно оккупированными".

"Является абсолютно непростительным тот факт, что 77 лет назад Советский Союз незаконно оккупировал четыре острова северных территорий. Это сохраняется и по сей день. В связи с обострением ситуации в мире проведение переговоров о заключении мирного договора и разрешении вопроса северных территорий было приостановлено, а их будущее неоднозначно. Бывшие жители северных территорий становятся все старше, многие из них уже умерли, поэтому абсолютно недопустимо, чтобы вопрос по северным территориям затягивался и дальше", — говорится в сообщении.

В то же время в сети появилось видео с митингов в День северных территорий в Японии. Примечательно, что на ряду с японскими флагами, с которыми выходила общественность, был замечен и украинский флаг. Следует добавить, что митингующие также требуют от россии вывести свои войска и территории Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре 2022 года Верховная Рада Украины признала два Курильских острова — Хабомаи и Шикотан, территориями Японии, которые оккупировала россия.