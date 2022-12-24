Япония передала четыре генератора Буче, но приехало только три: в сети разгорается скандал
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Судьба четвертого генератора остается неизвестной
В сети начинается новый скандал из-за электрических генераторов, которые Буче (Киевская область) передала Япония.
Так пользователи обратили внимание, что в оригинальном посте посла Украины в Токио Сергея Корсунского было указано, что правительство Японии передает городу четыре мощных генератора, однако позже пресс-служба городского совета сообщила, что получила только три.
Корсунский отметил, что инициатива по передаче генераторов была запущена японскими бизнесменами при личной поддержке премьера страны Фумио Кисиды.
В городском совете Бучи сообщили, что получили три мощных генератора и шесть обогревателей. Два генератора будут использованы для обеспечения электроэнергией котелен, а еще один будет мобильным и использоваться для накачивания воды.
Однако пользователи сети указали на неладное и потребовали ответа на вопрос, а куда же делся четвертый генератор.
На это в Бучанском горсовете сообщили, что отчитались о полученных вещах.
Стоит отметить, что сам Корсунский изначальный пост о четырех генераторах для Бучи удалил, однако в сети остались скриншоты.
Напомним, накануне скандал вспыхнул вокруг главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, которую обвинили в неуважительном отношении к раненому бойцу ВСУ.
После произошедшего заместитель главы фракции "СН" Галина Янченко раскритиковала поступок своей коллеги и даже объявила о выходе из партии.