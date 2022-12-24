Японія передала чотири генератори Буче, але приїхало лише три: у мережі спалахнув скандал

Доля четвертого генератора залишається невідомою

У мережі починається новий скандал через електричні генератори, які Буче (Київська область) передала Японія.

Так користувачі звернули увагу, що в оригінальному посту посла України в Токіо Сергія Корсунського було зазначено, що уряд Японії передає місту чотири потужні генератори, проте пізніше пресслужба міської ради повідомила, що отримала лише три.

Корсунський зазначив, що ініціативу щодо передачі генераторів було запущено японськими бізнесменами за особистої підтримки прем’єра країни Фуміо Кісіди.

У міській раді Бучі повідомили, що отримали три потужні генератори та шість обігрівачів. Два генератори будуть використані для забезпечення електроенергією котелень, а ще один буде мобільним та використовуватиметься для накачування води.

Однак користувачі мережі вказали на недобре і зажадали відповіді на запитання, а куди подівся четвертий генератор.

На це у Бучанській міськраді повідомили, що прозвітували про отримані речі.

Варто зазначити, що сам Корсунський початковий пост про чотири генератори для Бучі видалив, однак у мережі залишилися скріншоти.

Нагадаємо, напередодні скандал спалахнув навколо голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк, яку звинуватили у зневажливому ставленні до пораненого бійця ЗСУ.

Після того, що сталося, заступник голови фракції "СН" Галина Янченко розкритикувала вчинок своєї колеги і навіть оголосила про вихід з партії.