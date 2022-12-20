Скандал із Оленою Шуляк: нардеп вибачилася перед пораненим військовим

Шуляк подякувала захисникам України

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, мабуть, захотіла поставити крапку у гучному скандалі, під час якого її звинуватили в неповазі до пораненого бійця ЗСУ. Нардеп вибачилася і висловила подяку всім захисникам.

На своїй сторінці у Facebook, Олена Шуляк заявила, що головною метою її зустрічей з українськими воїнами, як на передовій, так і в тилу є підтримка та допомога тим, хто сьогодні захищає країну, а також надання їм впевненості у тому, що вони мають грати провідну роль відновлення країни.

"Саме для цього реальні справи нашої партії: безпосередня допомога військовим підрозділам та спрямування 130 млн грн партійних коштів на потреби армії", — додала Шуляк.

Також глава "СН" вибачилася за вимовлені єю слова.

"Якщо якісь мої вчинки чи слова чимось образили бійця, я перепрошую. Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято — перепрошую", — сказала Шуляк.

Нагадаємо, що неприємна історія з Оленою Шуляк виникла, коли український військовослужбовець і юрист Олег Симороз звинуватив її в тому, що та увірвалася до нього в госпіталь і влаштувала скандал, поки він перебуває на реабілітації після втрати обох ніг на Донбасі. Причиною для цього стала критика солдата на адресу законопроекту 5655, який, як вважає боєць, діє на користь будівельної мафії. У відповідь на це, за словами Симороза, Шуляк натякнула, що він отримав гроші за свою позицію.

Після цього заступник голови фракції "СН" Галина Янченко розкритикувала вчинок своєї колеги і навіть оголосила про вихід з партії.

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