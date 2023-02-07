"Далі зволікати не можна": у Японії жорстко звернулися до росії через Курильські острови

росію закликають повернути острови Японії

У японській столиці Токіо у щорічний День північних територій відбувся громадський мітинг, під час якого росію закликали повернути незаконно окуповані японські острови біля берегів Хоккайдо.

Словосполучення "незаконно окуповані" у Токіо використали вперше за останні п’ять років після погіршення двосторонніх відносин через війну росії проти України. Про це пише японське видання Kyodo News.

Глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі на мітингу заявив, що країна разом з міжнародною спільнотою вживає проти росії серйозних заходів.

"Тим часом, хоча відносини Японії та росії перебувають у важкому стані, ми твердо дотримуємося курсу на вирішення територіального питання та укладання мирного договору", — додав він.

За підсумками мітингу в тексті заяв Курили було названо незаконно окупованими.

"Є абсолютно непробачним той факт, що 77 років тому Радянський Союз незаконно окупував чотири острови північних територій. Це зберігається і донині. У зв’язку із загостренням ситуації у світі, проведення переговорів про укладення мирного договору та вирішення питання північних територій було припинено, а їхнє майбутнє є неоднозначним. Жителі північних територій стають дедалі старшими, багато з них уже померли, тому абсолютно неприпустимо, щоб питання щодо північних територій затягувалося і далі", — йдеться в повідомленні.

Водночас у мережі з’явилося відео з мітингів у День північних територій у Японії. Примітно, що поруч із японськими прапорами, з якими виходила громадськість, був помічений і український. Слід додати, що мітингувальники також вимагають від росії вивести свої війська з території України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні 2022 року Верховна Рада визнала два Курильські острови — Хабомаї та Шикотан, територіями Японії, які окупувала росія.