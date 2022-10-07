Рада прийняла рішення, від якого розлютиться кремль

Мова про два південних острови на Курилах, приналежність яких оскаржувала Японія

У п'ятницю, 7 жовтня, Верховна Рада України визнала два Курильських острови — Хабомаї та Шикотан — окупованими Росією територіями Японії. За відповідну ухвалу проголосували 287 народних обранців.

Про це із зали засідань у власному Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що мова про ухвалу №2662-IX про звернення до міжнародної спільноти з приводу належності північних територій Японії, які Росія вважає своїми.

У тексті цього звернення йде мова про те, що Україна заявляє про підтримку позицій Японії щодо Курильських островів. Зокрема, визнає ці території такими, які перебувають під російською окупацією, у зв'язку з чим закликає міжнародну спільноту продовжувати робити все для врегулювання статусу північних територій Японії. Щодо останнього Верховна Рада України звернулася до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, НАТО, ОБСЄ, Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) та парламентів інших країн.

У документах вказано, що мова йде про Курильські острови Хабомаї та Шикотан. Саме їх Україна визнає частиною Японії.

Острови Хабомаї та Шикотан мали відійти Японії ще у 1956 році

Окупація Курильських островів Росією

Японська влада на офіційному рівні претендує на чотири Курильські острови — Ітуруп, Шикотан, Кунашир, Хабомаї. Саме ці території наприкінці Другої світової війни були анексовані Радянським Союзом та включені до складу Сахалінської області. При цьому влада СРСР примусово виселила звідти усіх японців. Між Росією та Японією у 1956 році була підписана декларація про завершення бойових дій, однак мирний договір укладений не був і ситуація з островами залишалася невизначеною.

Токіо тривалий час аж до 2003 року на офіційному рівні називало острови "незаконно окупованими", а до 2012 року — "споконвічними землями Японії". Кілька років після цього Японія припинила використовувати такі формулювання, сподіваючись, що досягне компромісу з Москвою. Японці були готові повернутися до декларації про острови 1956 року, за якою росіяни мали повернути Хабомаї та Шикотан, однак цього так і не сталося.

На початку березня 2022 року глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі знову почав називати острови Курил "споконвічно японськими", а потім на окремій конференції Токіо заявив, що вони "незаконно окуповані". Наприкінці березня Японія використала це формулювання вже на офіційному рівні, внісши його у "Синю книгу дипломатії" (урядовий довідник про зовнішню політику Японії).

Нагадаємо, що Москва одразу після цього відмовилася продовжувати переговори з Японією щодо Курильських островів. Пізніше російська влада ще й заборонила безвіз японських громадян на Курили, який діяв упродовж 30 років.