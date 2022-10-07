Рада приняла решение, от которого взбесится кремль

Речь о двух южных островах на Курилах, принадлежность которых оспаривала Япония

В пятницу, 7 октября, Верховная Рада Украины признала два Курильских острова — Хабомаи и Шикотан — оккупированными Россией территориями Японии. За соответствующее решение проголосовали 287 народных избранников.

Об этом из зала заседаний в собственном Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что речь об определении №2662-IX об обращении к международному сообществу по поводу принадлежности северных территорий Японии, которые Россия считает своими.

В тексте этого обращения говорится, что Украина заявляет о поддержке позиций Японии относительно Курильских островов. В частности, признает эти территории находящимися под российской оккупацией, в связи с чем призывает международное сообщество продолжать делать все для урегулирования статуса северных территорий Японии. Относительно последнего Верховная Рада Украины обратилась к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, НАТО, ОБСЕ, Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) и парламентам других стран.

В документах указано, что речь идет о Курильских островах Хабомаи и Шикотан. Именно их Украина признает частью Японии.

Острова Хабомаи и Шикотан должны были отойти Японии еще в 1956 году.

Оккупация Курильских островов Россией

Японские власти на официальном уровне претендуют на четыре Курильских острова — Итуруп, Шикотан, Кунашир, Хабомаи. Именно эти территории в конце второй мировой войны были аннексированы Советским Союзом и включены в состав Сахалинской области. При этом власти СССР принудительно выселили оттуда всех японцев. Между Россией и Японией в 1956 году было подписано право на завершение боевых действий, однако мирный договор заключен не был и ситуация с островами оставалась неопределенной.

Токио долгое время вплоть до 2003 года на официальном уровне называло острова "незаконно оккупированными", а до 2012 года — "исконными землями Японии". Несколько лет после этого Япония прекратила использовать такие формулировки, надеясь, что достигнет компромисса с Москвой. Японцы были готовы вернуться к декларации об островах 1956 года, согласно которой россияне должны были вернуть Хабомаи и Шикотан, однако этого так и не произошло.

В начале марта 2022 года глава МИД Японии Йосимаса Хаяси вновь стал называть острова Курил "исконно японскими", а затем на отдельной конференции Токио заявил, что они "незаконно оккупированы". В конце марта Япония использовала эту формулировку уже на официальном уровне, внеся в "Синюю книгу дипломатии" (правительственный справочник о внешней политике Японии).

Напомним, что Москва сразу после этого отказалась продолжать переговоры с Японией по Курильским островам. Позже российские власти еще и запретили безвиз японских граждан на Курилы, действовавший на протяжении 30 лет.