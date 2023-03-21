Японський прем'єр їде до України: що відомо про раптовий візит

Кісіда Фуміо планував здійснити візит раніше

У вівторок з раптовим візитом до України має прибути японський прем’єр-міністр Кісіда Фуміо. Він виїхав з Індії в Україну.

Про це повідомляють японські видання з посиланням на представників уряду. Зазначається, що прибуде прем'єр-міністр Японії для "переговорів на вищому рівні з президентом Володимиром Зеленським".

Про можливість візиту японського прем’єра в України йшли розмови з січня, та його турбувало безпекове питання. Кісіда хотів показати підтримку України та підписати засуджуючий російську агресію документ. Раніше планувалося, що Кісіда може прилетіти до Польщі, а звідти дістатися Києва наземним транспортом. Загалом така подорож з Японії до України зайняла б близько доби.

Зазначимо, що у війні з росією, Японія стала на бік України, країна надає гуманітарну допомогу. На форумі в Токіо Кісіда оголосив про виділення Україні допомоги у $5,5 млрд. Також східна країна вводить санкції проти вагнерівців, російських наукових інститутів, працюючих на військовий комплекс, російським можновладцям та іншим. Також для Кісіди справа його життя — ядерне роззброєння, тож він уважно слідкує за ситуацією навколо України та погроз росії. Варто додати, що у росії та Японії довга історія територіальних суперечок.