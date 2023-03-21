На фоне поездки противника в кремль. Чем уникален визит премьера Японии в Киев

Премьер-министр проведет переговоры с Владимиром Зеленским

Пока в москве лидер Китая Си Цзиньпин проводит переговоры с российским диктатором владимиром путиным, в Киев с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Японии Фумио Кишида. Япония и Китай считают друг друга региональными соперниками, а также страна имеет территориальные споры с россией в отношении островов.

Рассказываем, почему Кишида является особым гостем для Украины и о значении визита в целом:

Уникальный визит

На кадрах, показанных японским телеканалом NHK, видно, как Кишида идет по платформе центрального железнодорожного вокзала Киева. Ожидалось, что японский лидер прилетит домой из Индии, но вместо этого вернулся в Польшу, а затем на поезде в Киев.

В Индии Кишида встретился с премьер-министром Нарендрой Моди, подталкивая своего индийского коллегу выступить против вторжения россии в Украину, передает Bloomberg.

Кишида, который будет председательствовать на майском саммите "Большой семерки", был единственным лидером G-7, еще не посещавшим Украину. Поэтому на него оказывали давление дома.

Его поездка стала первым случаем, когда японский премьер-министр посетил страну или регион, где продолжаются боевые действия после Второй мировой войны, сообщает NHK. Это также будет первый визит в Украину азиатского члена G7.

Первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова уже опубликовала в Twitter серию снимков встречи с премьер-министром Японии:

Давление на Китай

Отметим, что Япония и Китай считают друг друга региональными соперниками, отличаются и оценки двух стран в отношении войны России против Украины. Кроме того, у Японии есть определенные вопросы в РФ.

Как подчеркивает BBC, Япония и РФ имели территориальный спор по поводу островов в северной части Тихого океана после окончания Второй мировой. Сегодня Россия, похоже, тоже приложила усилия, чтобы усилить Японское море. Два российских бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, более 7 часов летали над водоемом в сопровождении истребителей, сообщили ранее в минобороны России. Полет якобы был "запланирован", "совершался в строгом соответствии с международным правом" и "совершался над нейтральными водами".

"Неожиданный визит Фумио Кишиды в Украину оказывает значительное давление на президента Китая во время его визита в Россию. Ожидалось, что японский лидер прилетит домой из Индии, но вместо этого вернулся в Польшу, а затем на поезде в Киев", — оценивает эту ситуацию журналист Стивен Макдонелл.

Japantimes подчеркивает, что тема Украины станет топовой на майском саммите G7 в Хиросиме. Поэтому визит японского премьера здесь показателен, пишет издание.

Кроме этого, в Токио посол США в Японии Рам Эммануэль в Twitter сказал, что сегодняшние новости рассказывают о "двух очень разных европейских тихоокеанских партнерствах".

"Премьер-министр Кишида совершает исторический визит в Украину, чтобы защитить украинский народ и продвигать универсальные ценности, закрепленные в Уставе ООН. Приблизительно за 900 километров в Москве формируется другое и более мерзкое партнерство", — заявил посол.

Посол США в Японии указывает на два разных партнерства, одно из них — мерзкое

Спикер МИД Китая Ван Вэйбинь заявил, что Китай "надеется, что Япония будет настаивать на ослаблении ситуации (в Украине), а не наоборот ".

Одновременно визиты Кишиды и Си подчеркивают глубокие разногласия в Северо-Восточной Азии по поводу войны в Украине, при этом Япония обещает значительную помощь Киеву, тогда как Китай остается одиноким голосом, который поддерживает все более изолированного пути — теперь глобального изгоя и подозреваемого военного преступника, пишет CNN.

Напомним, что после встречи с российским диктатором главу КНР ожидают и в Украине. Этот разговор станет первым прямым контактом Си Цзиньпина и Владимира Зеленского с начала вторжения. США смотрят на эту встречу с оптимизмом, поскольку разговор позволит услышать украинский взгляд на войну.