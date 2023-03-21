На тлі поїздки суперника у кремль. Чим унікальний візит прем'єра Японії до Києва

Прем'єр-міністр проведе переговори з Володимиром Зеленським

Поки у москві лідер Китаю Сі Цзіньпін проводить переговори з російським диктатором володимиром путіним, до Києва з неочікуваним візитом прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Японія і Китай вважають одне одного регіональними суперниками, також країна має територіальні спори з росією щодо островів.

Розповідаємо, чому Кішіда є особливим гостем для України та про значення візиту загалом:

Унікальний візит

На кадрах, показаних японським телеканалом NHK видно, як Кішіда йде по платформі центрального залізничного вокзалу Києва. Очікувалося, що японський лідер прилетить додому з Індії, але замість цього повернувся до Польщі, а потім поїздом до Києва.

В Індії Кішіда зустрівся з прем'єр-міністром Нарендрою Моді, підштовхуючи свого індійського колегу виступити проти вторгнення росії в Україну, передає Bloomberg.

Кішіда, який головуватиме на травневому саміті "Великої сімки", був єдиним лідером G-7, який ще не відвідував Україну. Через це на нього чинили тиск удома.

Його поїздка стала першим випадком, коли японський прем’єр-міністр відвідав країну чи регіон, де тривають бойові дії після Другої світової війни, повідомляє NHK. Це також буде перший візит в Україну азійського члена G7.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова вже опублікувала у Twitter серію знімків зустрічі з прем’єр-міністром Японії:

Тиск на Китай

Зазначимо, що Японія і Китай вважають один одного регіональними суперниками, відрізняються і оцінки двох країн щодо війни рф проти України. Окрім того, Японія має певні питання до рф.

Як підкреслює BBC, Японія та рф мали територіальну суперечку щодо островів у північній частині Тихого океану після закінчення Другої світової. Сьогодні рф, схоже, теж доклала зусиль, щоб посилити Японське море. Два російські бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, понад 7 годин літали над водоймою у супроводі винищувачів, повідомили раніше в міноборони рф. Політ нібито був "запланований", "здійснювався в суворій відповідності до міжнародного права" і "здійснювався над нейтральними водами".

"Неочікуваний візит Фуміо Кішіди в Україну створює значний тиск на президента Китаю під час його візиту до росії. Очікувалося, що японський лідер прилетить додому з Індії, але замість цього повернувся до Польщі, а потім поїздом до Києва", — оцінює цю ситуацію журналіст Стівен Макдонелл.

Japantimes підкреслює, що тема України стане топовою на травневому саміті G7 у Хіросімі. Тому візит японського прем'єра тут показовий, пише видання.

Окрім цього, у Токіо посол США в Японії Рам Емануель у Twitter сказав, що сьогоднішні новини розповідають про "два дуже різні європейські тихоокеанські партнерства".

"Прем’єр-міністр Кішіда здійснює історичний візит в Україну, щоб захистити український народ і просувати універсальні цінності, закріплені в Статуті ООН. Приблизно за 900 кілометрів у Москві формується інше та більш мерзенне партнерство", — заявив посол.

Посол США в Японії вказує на два різні партнерства, одне з них - мерзенне

Речник МЗС Китаю Ван Вейбінь заявив, що Китай "сподівається, що Японія буде наполягати на послабленні ситуації (в Україні), а не навпаки".

Одночасні візити Кішіди та Сі підкреслюють глибокі розбіжності в Північно-Східній Азії щодо війни в Україні, при цьому Японія обіцяє значну допомогу Києву, тоді як Китай залишається самотнім голосом, який підтримує дедалі більш ізольованого путіна — тепер глобального ізгоя та підозрюваного військового злочинця, пише CNN.

Нагадаємо, що після зустрічі із російським диктатором очільника КНР очікують і в Україні. Ця розмова стане першим прямим контактом Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського з початку великого вторгнення. США дивляться на цю зустріч із оптимізмом, оскільки розмова дозволить почути український погляд на війну.