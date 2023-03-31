Европейские лидеры съезжаются в Киев на саммит: кто приехал

Вполне возможно, что к уже прибывшим гостям присоединится несколько уважаемых персон из числа европейских политиков.

В пятницу, 31 марта, в годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов в Украину посетило немало достопочтенных гостей из Европы. Среди них – и премьеры-министры сразу трех стран – Эдуард Гегер (Словакия), Роберт Голоб (Словения) и Андрей Пленкович (Хорватия).

Фото со встречи политиков на киевском вокзале опубликовало словацкое издание Aktuality. Сообщается, что представители европейских государств планируют принять участие в саммите, посвященном освобождению Киевщины от российской армии.

Уже традиционно передвижение гостей по Украине обеспечила "Укрзализныця". Утром 31 марта политики прибыли в Киев. Вполне вероятно, что именно из-за их визита в столице были усилены меры безопасности, а часть города намертво стала в длинных пробках.

Гостей встретили на вокзале в Киеве

Также сообщается, что к группе глав правительств стран ЕС планирует присоединиться и глава министерства обороны Словакии Ярослав Надь. Такую информацию озвучил израильский офицер Игаль Левин.

План проведения политических мероприятий в рамках саммита по годовщине увольнения Бучи пока не обнародован. Не исключено, что количество иностранных гостей расширится еще больше.

Напомним, что 31 марта исполнился год с момента освобождения Бучи от российских захватчиков. Прошлой весной корреспондент Телеграфа Ян Доброносов побывал в полуразрушенном городе и показал, чем жили его жители в течение 33 дней оккупации.