"Никогда не простим": Зеленский в годовщину освобождения Бучи напомнил о зверствах окупантов (видео)

Город пережил оккупацию и выстоял перед кровавым русским нашествием

Сегодня, 31 марта, ровно год как Вооруженным силам Украины удалось вытеснить оккупационную армию россии из Бучи, что на Киевщине. Именно этот город, 33 дня подвергавшийся российской агрессии, стал символом всех возможных зверств врага, которые он совершал против мирного населения нашей страны, а также четким отображением мощного украинского сопротивления и нежелания жить под "русским миром".

Украинская Буча после освобождения от оккупантов

В годовщину освобождения Бучи президент Украины Владимир Зеленский напомнил, как город жил под российской оккупацией и сколько военных преступлений солдат вражеской армии удалось зафиксировать только в этом городе. Кроме того, украинский лидер добавил к своему сообщению в Telegram видео с кадрами изуродованного населенного пункта после выхода оттуда противника.

"Буча. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 детских. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9000 русских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных", — написал президент.

Обратите внимание, что видео не рекомендуется просматривать лицам со слабой психикой!

Напомним, что в первые дни захода российских войск в Бучанскую общину первыми под удар оккупантов попали села Блиставица, Синяк, Гавриловка, Здвижовка, Лубянка и Мироцкое.

В течение 28 дней враг неустанно терроризировал гражданское население Бучи: беспощадно истязал, насиловал и убивал мирных людей. Однако украинцы не склонили голову под кровавым российским нашествием, не согласившись жить под "русским миром". Они сплотились и успешно добыли в борьбе свободу всей Киевщины, ведь именно освобождение Бучи дало старт дальнейшей деоккупации всей области и большой победой весной прошлого года.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в документальном фильме "Год — проект Дмитрия Комарова" президент Украины Владимир Зеленский упомянул зверства оккупантов в Буче и назвал российского диктатора путина "тираном" и "слабым человеком".