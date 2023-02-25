Зеленский: Лицо россии - это Буча, а путин слабый человек

Украинский лидер назвал путина "тираном" и "слабым человеком", не способным даже признать публично свои зверства

Военные преступления оккупантов в городе Буча (Киевская область) демонстрируют истинное лицо страны-агрессора и показало реальное отношение россии к украинцам.

Об этом украинский лидер рассказал в документальном фильме "Год — Документальный проект Дмитрия Комарова", комментируя отказ российского диктатора путина признать массовые убийства мирных горожан и обвинения в провокациях в сторону Украины.

"Тиран, страшный человек… Надо признавать результаты своих действий. Это была твоя цель – ты же считаешь, что у тебя "операция", "денацификация", "деукраинизация" – что ты там делаешь... Почему же ты не говоришь, что ты это делал? Это просто слабый человек", — сказал он.

По словам Зеленского, кровавая пытка, убитые дети — это настоящее лицо россиян.

"Ты помнишь эту улицу? (на ул. Яблонская оккупанты оставили огромное количество убитых мирных горожан — ред.). Вот это их путь, такой кровавый. У них одна дорога, один путь — они переступают через живых людей… Это их пожелание для нас, их главная черта", — подытожил украинский лидер (см. видео с 57:03).

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Владимир Зеленский признался, что частично потерял зрение за 12 месяцев полномасштабной войны в Украине.