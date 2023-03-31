Експрезидентка Хорватії про колективну відповідальність росіян: "Кожен має відповісти за вчинене"

У кожного злочину є той, хто його вчиняє, каже Колінда Грабар-Кітарович

Четверта президентка Хорватії Колінда Грабар-Кітарович вважає, що за вчинені злочини в Україні має відповідати не тільки вище військово-політичне командування рф, а й ті росіяни, котрі підтримували ці злочини і брали в них безпосередню участь.

Це вона сказала в коментарі "Телеграфу", відповідаючи на запитання про колективну відповідальність росіян за війну в Україні, під час конференції United for justice, яка відбулась в Бучі.

"У кожного злочину є той, хто його вчиняє. Тому кожен індивідуально має відповісти за вчинене. І це стосується не тільки вищого керівництва, бо також є операції планування, є ті, хто підтримує ідеологію злочину і ті, хто підтримує вище командування", — підкреслила екс-очільниця Хорватської держави.

За її словами, Хорватія має подібні проблеми, як і Україна.

"Ми працюємо щодо цього з Міжнародним кримінальним судом у справах і злочинах, які були вчинені під час війни в колишній Югославії. Не все було зроблено правильно і під час відповідного трибуналу щодо колишньої Югославії, зараз ми працюємо над виправленням помилок. Не всі хто здійснював злочини під час війни в колишній Югославії понесли покарання. Подекуди постраждалі на вулицях можуть зіштовхнутись зі своїми кривдниками", — зазначила четверта президентка Хорватії.

Нагадаємо, керівник департаменту війни Офісу генпрокурора України Юрій Бєлоусов пояснив "Телеграфу", як ордер МКС на арешт путіна допоможе довести злочин геноциду проти України.