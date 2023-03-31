Прокурор пояснив, як ордер МКС на арешт путіна допоможе довести злочин геноциду проти України

Рішення МКС є критично важливим для України, каже Юрій Бєлоусов

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки марії львовоі-бєлової у справі про масову депортацію українських дітей до рф. Ця справа допоможе довести, що росіяни вчиняють саме злочин геноциду на території України

Про це керівник департаменту війни Офісу генпрокурора України Юрій Бєлоусов заявив "Телеграфу" під час другої частини конференції United for justice у Бучі і розповів, чи готує МКС ще ордери на арешти когось з військово-політичного керівництва рф.

"З понад 70 тисяч вчинених воєнних злочинів ми викладаємо "мозаїку" геноциду. Депортація дітей — це один з таких елементів, бо в інших країнах такого прикладу геноциду не було. Але є ще інші елементи геноциду: вбивство, катування, створення нелюдських умов для життя і Україна буде намагатись довести в різних юрисдикціях, що те, що росіяни вчиняють в Україні — є злочином геноциду", — коментує прокурор.

Але процедура доведення злочину геноциду доволі складна і треба довести, що росіяни прийшли в Україну для того, щоб фізично знищити українців.

"Ми наразі намагаємось фіксувати все, що відбувається. Геноцид — це найбільш складний злочин. Навіть Міжнародний кримінальний суд поки дуже обережний. Ті два ордери на арешт, які вони видали, це не за геноцид, а за підозру у вчиненні воєнних злочинів. Але це рішення є критично важливим для України. Це визнання міжнародного суду, що вони мають докази причетності вищого керівництва рф у вчиненні міжнародних злочинів. Під час конференції прокурор МКС Карім Хан також зазначив, що в суді продовжують працювати над іншими ордерами вищому воєнно-політичному керівництву рф", — каже Юрій Бєлоусов.

За його словами, ще можуть бути десятки воєнних злочинців, яким буде виданий ордер на арест.

"Ми працюємо далі з МКС. Ми сподіваємось, що це однозначно не будуть єдині ордери на арешт. Мені подобається, що вони почали з верхньої ланки. Скільки ще буде воєнних злочинців — ми побачимо. Їхнє завдання засудити тих, кого Україна не може. Тому тут не буде йтись про сотні тисяч воєнних злочинців, це будуть десятки", — зазначив прокурор.

За інформацією "Телеграфу", наступне рішення про ордер на арешт може бути за вчинення обстрілів по цивільній інфраструктурі України.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, як у кремлі відреагували на ордер про арешт путіна.