путіна можуть арештувати у Вірменії? Зроблено серйозну заяву

Вірменія не зобов’язана заарештовувати володимира путіна, але не виключено, що це може статися

Після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт володимира путіна, низка країн зробила заяви, зокрема й Вірменія. Конституційний суд визнав, що Римський статут відповідає Конституції країни.

Тому, теоретично, президента росії можуть арештувати в рамках виконання рішення МКС, якщо він захоче відвідати Вірменію. На порталі News сказано, що рішення суду про відповідність зобов’язань, закріплених у Римському статуті, Конституції країни є остаточним і набуває чинності з моменту його опублікування.

Це питання було порушено владою Вірменії ще 2022 року. Уряд звернувся до Конституційного суду, щоб з’ясувати, чи є можливість притягти Азербайджан до відповіді за воєнні злочини.

Римський статут був підписаний ще 1998 року, але дотепер Вірменія його не ратифікувала, оскільки 2004 року Конституційний суд країни визнав, що зобов’язання договору суперечать кільком положенням Конституції Республіки. У зв’язку з цим Вірменія, де Римський статут не ратифікований, не зобов’язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. Але щойно Римський статус буде ратифікований, арешт путіна стане неминучим.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в ПАР "прийняли до відома" рішення суду Гааги про арешт путіна. Влада країни заявила, що усвідомлює свої юридичні зобов’язання у разі візиту російського президента.