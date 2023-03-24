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путина могут арестовать в Армении? Сделано серьезное заявление

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Суд Армении принял важное решение по Римскому статуту Новость обновлена 24 марта 2023, 16:16
Суд Армении принял важное решение по Римскому статуту. Фото Иллюстративное фото

Армения не обязана арестовывать владимира путина, но не исключено, что это может произойти

После того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест владимира путина, ряд стран сделали заявления, в том числе и Армения. Конституционный суд страны признал, что Римский статут соответствует Конституции страны.

Поэтому, в теории, президента россии могут арестовать в рамках выполнения решения МУС, если он захочет посетить Армению. На портале News сказано, что решение суда о соответствии обязательств, закрепленных в Римском статуте, Конституции страны является окончательным и вступает в силу с момента его опубликования.

Этот вопрос был поднят властями Армении еще в 2022 году. Правительство обратилось в Конституционный суд, чтобы выяснить, есть ли возможность привлечь Азербайджан к ответу за военные преступления.

Римский статут был подписан еще в 1998 году, но по сей день Армения его не ратифицировала, так как в 2004 году Конституционный суд страны признал, что обязательства договора противоречат нескольким положениям Конституции Республики. В связи с этим Армения, где Римский статут не ратифицирован, не обязана выполнять решения Международного уголовного суда. Но как только Римский статут будет ратифицирован, арест путина станет неизбежным.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ЮАР "приняли к сведению" решение суда Гааги об аресте путина. Власти страны заявили, что осознают свои юридические обязательства в случае визита российского президента.

Теги:
#Армения #Владимир Путин #Международный уголовный суд #Римский статут