У кремлі вигадали, як врятувати путіна від арешту судом Гааги

У росії хочуть не лише заборонити діяльність МКС, а й організувати "коаліцію" з країн-посібників, які приєднаються до такого рішення

Голова Держдуми росії в’ячеслав володін запропонував заборонити в росії діяльність Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт володимира путіна. Таким чином він хоче захистити російського диктатора від арешту, визнавши норми МКС такими, що суперечать Конституції рф.

Про це політик написав у своєму Telegram-каналі. Він навів приклад США, які заборонили заарештовувати своїх громадян за рішенням суду в Гаазі.

У 2002 році США ухвалили закон, згідно з яким жоден американський громадянин, чи то військовий, чи політик, не може бути заарештований або затриманий за ордером суду в Гаазі. Якщо це станеться, то Америка може розпочати військову інтервенцію (втручання).

На підставі цього він запропонував внести до законодавства росії зміни, які повністю заборонять будь-яку діяльність Міжнародного кримінального суду на території країни. Більше того, він хоче запровадити відповідальність за "сприяння та підтримку МКС".

Також речник Держдуми заявив, що потрібно укладати двосторонні угоди з "дружніми країнами". Такі угоди передбачатимуть взаємну відмову від співпраці та сприяння МКС.

"У Конституції рф закріплено пріоритет національного законодавства над міжнародним. На території росії не виконуються рішення Міжнародного кримінального суду, Європейського суду з прав людини та інших маріонеткових інститутів, які використовуються Вашингтоном для реалізації своїх інтересів. Враховуючи міжнародний досвід, правильно продовжити цю роботу", — зазначив володін.

Він додав, що верховний головнокомандувач росії, тобто сам путін, повинен мати право на будь-які дії для захисту росіян у разі ухвалення міжнародними структурами рішень, що суперечать нормам Конституції росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Угорщині офіційно відмовилися від арешту володимира путіна. В адміністрації Віктора Орбана вважають, що це не спричинить мирного рішення війни.