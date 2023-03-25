В кремле придумали, как спасти путина от ареста судом Гааги

В россии хотят не только запретить деятельность МУС, но и организовать "коалицию" из стран-пособников, которые присоединятся к такому решению

Председатель Госдумы россии вячеслав володин предложил запретить в рф деятельность Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест владимира путина. Таким образом он хочет защитить российского диктатора от ареста, признав нормы МУС противоречащими Конституции россии.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале. Он привел в пример США, которые запретили арестовывать своих граждан по решению суда в Гааге.

В 2002 году США приняли закон, согласно которому ни один американский гражданин, будь то военный или политик, не может быть арестован или задержан по ордеру суда в Гааге. Если же это произойдет, то Америка может начать военную интервенцию (вмешательство).

Основываясь на этом, он предложил внести в законодательство россии изменения, которые полностью запретят любую деятельность Международного уголовного суда на территории страны. Более того, он хочет ввести ответственность за "содействие и поддержку МУС".

Также спикер Госдумы заявил, что нужно заключать двухсторонние соглашения с "дружественными странами". Такие соглашения будут предусматривать взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.

"В Конституции рф закреплен приоритет национального законодательства над международным. На территории россии не исполняются решения Международного уголовного суда, Европейского суда по правам человека и других марионеточных институтов, используемых Вашингтоном для реализации своих интересов. Учитывая международный опыт, правильно продолжить эту работу", — отметил володин.

Он добавил, что верховный главнокомандующий россии, то есть сам путин, должен иметь право на любые действия для защиты россиян в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции россии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Венгрии официально отказались от ареста владимира путина. В администрации Виктора Орбана считают, что это не приведет к мирному решению войны.