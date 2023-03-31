Прокурор объяснил, как ордер МУС на арест путина поможет доказать преступление геноцида против Украины

Решение МУС является критически важным для Украины, говорит Юрий Белоусов

Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина и детской омбудсменки марии львово-беловой по делу о массовой депортации украинских детей в рф. Это дело поможет доказать, что россияне совершают именно преступление геноцида на территории Украины.

Об этом руководитель департамента войны Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов заявил "Телеграфу" во время второй части конференции United for justice в Буче и рассказал, готовит ли МУС еще ордера на аресты кого-либо из военно-политического руководства России.

"Из более 70 тысяч совершенных военных преступлений мы выкладываем "мозаику" геноцида. Депортация детей — это один из таких элементов, потому что в других странах такого примера геноцида не было. Но есть еще другие элементы геноцида: убийство, пытки, создание бесчеловечных условий для жизни, и Украина будет пытаться доказать в разных юрисдикциях, что то, что россияне совершают в Украине — это преступление геноцида", — комментирует прокурор.

Но процедура доказывания преступления геноцида довольно сложная и нужно доказать, что россияне пришли в Украину для того, чтобы физически уничтожить украинцев.

"Мы сейчас пытаемся фиксировать все происходящее. Геноцид — это самое сложное преступление. Даже Международный уголовный суд пока очень осторожен. Эти два ордера на арест, которые они выдали, это не за геноцид, а за подозрение в совершении военных преступлений. Но это решение является критически важным для Украины. Это признание международного суда, что у них есть доказательства причастности высшего руководства рф к совершению международных преступлений. В ходе конференции прокурор МУС Карим Хан также отметил, что в суде продолжают работать над другими ордерами высшему военно-политическому руководству россии", — говорит Юрий Белоусов.

По его словам, еще могут быть десятки военных преступников, по которым будет выдан ордер на арест.

"Мы работаем дальше с МУС. Мы надеемся, что это однозначно не будут единственные ордера на арест. Мне нравится, что они начали с верхнего звена. Сколько еще будет военных преступников — мы увидим. Их задача осудить тех, кого Украина не может. Поэтому здесь не будет речи о сотнях тысяч военных преступников, это будут десятки", — отметил прокурор.

По информации "Телеграфа", следующее решение об ордере на арест может быть за совершение обстрелов по гражданской инфраструктуре Украины.

Напомним, "Телеграф" писал, как в кремле отреагировали на ордер об аресте путина.