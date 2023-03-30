Чемодан, вокзал, граница: Латвия по-настоящему жестко взялась за "идейно русскоязычных"

Латвия оставляет за собой право насильно вывезти россиян на границу с россией или другими странами

Граждане россии, которые проживают в Латвии, обязаны будут сдать экзамен на знание государственного языка, чтобы продлить вид на жительство (ВНЖ). В противном случае их депортируют в россию или другие страны.

Об этом сообщает RUS TV.net со ссылкой на собственные источники. Если россияне откажутся от сдачи теста на знание латышского и добровольного выезда из страны, то власти оставляют за собой право насильно вывезти граждан россии на сухопутные пограничные пункты.

Согласно закону Латвии об иммиграции, ВНЖ россиян действителен до 1 сентября 2023 года. Если они захотят продлить его, то должны будут подать в Управление по делам гражданства и миграции документ, подтверждающий знания госязыка. Согласно статистике за 2021 год, то в Латвии проживает около 500 тысяч россиян, которые активно продвигают российскую культуру в массы и в большинстве своем не владеют латышским языком. Они активно жалуются на притеснения со стороны коренных граждан, чем создают не мало проблем властям.

Этот вопрос уже был обсужден членами комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, а также депутатами комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества. На сегодняшний день больше 8 тысяч граждан россии уже зарегистрировались на сдачу языкового экзамена. Сам экзамен состоится до конца мая, а пересдача — в июне и июле. Остальные россияне смогут подать заявку на тест с 1 июня.

Что касается принудительного выдворения из страны, то это крайняя мера на тот случай, если россияне откажутся самостоятельно покидать Латвию. В пограничной службе страны подчеркнули, что у них большой опыт по выдворению иностранцев из страны за короткий промежуток времени. Из-за отсутствия пассажирского сообщения россиян будут доставлять на сухопутные пограничные пункты с россией. Но если российская сторона по какой-либо причине их не примет, они будут отправлены в третьи страны, в том числе имеющие безвизовый режим с россией.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Молдове переименовали молдавский язык на румынский. Президент считает, что это поможет укрепить общество и избавиться от возможных внешних факторов влияния.