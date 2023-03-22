Укр

Санду поставила точку в вопросе об отмене "молдавского языка"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Майя Санду
Майя Санду

Президент раскритиковала противников инициативы

Президент Молдовы Майя Санду поддержала решение парламента о переименовании "молдавского языка" в румынский во всех государственных документах.

Как сообщила Санду в своем Facebook, она подписала закон, который "подтверждает историческую и неоспоримую правду".

"Желаю, чтобы румынский язык объединил всех нас, кто здесь живет и любит эту землю. Мы вместе с более чем 27 миллионами людей по всему миру говорим на румынском, одном из официальных языков Европейского Союза", — отметила она.

При этом, она подчеркнула, что люди, которые утверждали, что граждане республики говорят на молдовском языке, ставили перед собой лишь одну цель — разделить общество.

Также Санду добавила, что разделенный народ не является силой, которая способна защитить себя. Кроме того она отметила, что желающие разделения народа беспокоятся вовсе не о лингвистике.

Президент страны выразила убеждение, что румынский язык станет катализатором укрепления общества и поможет направить энергию на "построение общего будущего в Европейском Союзе, где уважаются и защищены все языки".

Стоит отметить, что "молдавский язык" на самом деле является румынским, однако во времена СССР его всячески пытались отделить от румынского и для этого даже заставляли использовать кириллицу для написания слов.

При этом, против переименования языка активно выступала россия и пророссийские партии в Молдове. А представитель министерства иностранных дел рф мария захарова даже поспорила с главой МИД Румынии Богданом Ауреску.

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#Молдова #Майя Санду