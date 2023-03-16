У румынского языка в Молдове теперь будет единственное название

В Молдове, которую Россия в последние дни пытается дестабилизировать, сделали серьезный шаг подальше от России. Парламент проголосовал за переименование государственного языка. Теперь ее название изменят с молдавского на румынский. Отметим, что молдавский — это румынский язык, просто в Молдове его называли по-своему.

Информацию о решении молдавского парламента сообщил нардеп Гончаренко. Он напоминает, что Приднестровье не поддерживает решение о переименовании молдавского языка в румынский. Также это решение не поддержали и пророссийские партии.

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