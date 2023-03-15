Не только Украина и Беларусь: СМИ раскрыли планы кремля на еще одну страну Европы

Молдавскую Республику хотели максимально отдалить от западных партнеров

В Молдове узнали о планах русского правительства по установлению политической гегемонии в стране. По данным журналистов, которые сотрудничали с десятком независимых изданий из разных стран, Москва планировала де-факто укрепить свое влияние на официальный Кишинев уже к 2030 году. Для этого у нее существовал специальный документ "Стратегические цели России в Республике Молдова".

Подробнее об этом пишет издание RISE. Следует отметить, что вместе с немецкими, американскими, эстонскими и польскими изданиями коллегам-молдаванам помогали и украинцев Kyiv Independent. Документ, переданный журналистам надежным источником, официально датирован 2021 годом. Часть содержащейся в нем информации можно уже четко проследить в публичном нарративе отдельных политических сил Молдовы — конечно же, пророссийских.

2030-ый должен был стать "крайним сроком", чтобы Молдова перешла под политический контроль Москвы. При этом от Запада страну планировали максимально дистанцировать, чтобы никаких разговоров о НАТО или ЕС не могло быть.

Кроме противостояния европеизации Молдовы, в документе были прописаны также следующие шаги:

вступление Молдовы в ОДКБ, а также в другие международные проекты, контролируемые россией;

предоставление Приднестровью особого статуса — конечно же, с подачи рф;

усиление пророссийских настроений в обществе благодаря информационному влиянию. Для последнего планировали увеличить количество телеканалов и других СМИ, ориентирующих аудиторию на россию.

При этом четких военных действий по Молдове в кремле не было — основная работа была возложена на пропаганду, давление из-за приднестровского вопроса и манипулирования основными вопросами энергоносителей.

Дискредитировать НАТО, а также тесные отношения Кишинева с Румынией, должны были до 2025 года. А еще пять лет отводились на создание новых медиа, которые увеличили бы использование русского языка и увеличили влияние кремля.

"Цель не в том, чтобы коварно аннексировать страну, а чтобы усилить пророссийское влияние в Молдове, прежде всего для предотвращения пронатовских, проевропейских тенденций. Кремль рассматривает Молдову скорее как ориентированный на рф буфер, чем часть российской империи", — утверждает один из молдавских разведчиков, проводя аналогию с Грузией.

Добавим, что благодаря имеющемуся документу в ходе журналистского расследования были установлены имена вероятных российских "кураторов" молдавского вопроса. Это выпускник академии ФСБ Андрей Вавилов, замначальника Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Виктор Лысенко, а также заместитель главы АП России Дмитрий Козак. Из ФСБ эту операцию мог курировать генерал Дмитрий Милютин.

Ранее мы сообщали, что подобное расследование касалось и Беларуси. Однако этой стране повезло меньше — кремль рассматривает ее полноценное поглощение, а режим лукашенко этому способствует. Кстати, сроки указаны те же — до 2030 года.

При этом официально александр лукашенко продолжает отрицать какие-либо утверждения относительно объединения с рф.