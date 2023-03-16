У Молдові парламент підтримав перейменування мови: проросійські партії були проти

У румунської мови в Молдові тепер буде єдина назва

В Молдові, яку росія останніми днями намагається дестабілізувати, зробили серйозний крок подалі від рф. Парламент проголосував за перейменування державної мови. Тепер її назву змінять з молдовської на румунську. Зазначимо, що молдовська — це і є румунська мова, просто у Молдові її називали по-своєму.

Інформацію про рішення молдовського парламенту повідомив український нардеп Олексій Гончаренко. Він нагадує, що Придністров'я не підтримує рішення про перейменування молдовської мови на румунську. Також це рішення не підтримали й проросійські партії.

Нагадаємо, що парламент Молдови на початку березня розглядав законопроект про офіційне перейменування молдовської мови на румунську, яку ініціювала правляча партія "Дія та солідарність" (PAS). Проти цього активно протестували соціалісти та комуністи. Вони навіть вийшли з плакатами до трибуни під час виступу колеги. Їхні опоненти з PAS виривали плакати з рук і відштовхували від трибуни. Попри перепони закон таки ухвалили в першому читанні.

Зазначимо, що за даними Вікіпедії, мова у Молдові історично називалася румунською та молдОвською, оскільки місцеве населення мало власну румунську говірку. За часів Радянського Союзу в Молдавській РСР мову вирішили називати виключно молдАвською та усіляко наполягати на відмінності її від румунської. Також до 1990-х мова Молдови писалася кирилицею. З початку незалежності проросійські партії наполягають на назві "молдавська мова". Однак молдовська інтелігенція та прозахідні рухи називають свою мову румунською.

Нагадаємо, днями журналісти опублікували план рф щодо захоплення Кишинева під свій вплив до 2030 року. Для цього у неї існував спеціальний документ "Стратегічні цілі рф у Республіці Молдова". Крім того, ще торік проросійська партія "ШОР" почала організовувати протести проти політики уряду.