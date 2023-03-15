Не тільки Україна і Білорусь: ЗМІ розкрили плани кремля на ще одну країну Європи

Молдовську Республіку хотіли максимально віддалити від західних партнерів

У Молдові дізналися про плани кремля щодо встановлення політичної гегемонії у країні. За даними журналістів, які співпрацювали із десятком незалежних видань із різних країн, москва планувала де-факто зміцнити свій вплив на офіційний Кишинів уже до 2030 року. Для цього у неї існував спеціальний документ "Стратегічні цілі рф у Республіці Молдова".

Детальніше про це пише видання RISE. Варто дізнатися, що разом із німецькими, американськими, естонськими та польськими виданнями колегам-молдаванам допомагали і українці — Kyiv Independent. Документ, який був переданий журналістам надійним джерелом, офіційно створили у 2021 році. Частину інформації, яка в ньому міститься, можна вже чітко простежити у публічному наративі окремих політичних сил Молдови — звісно ж, проросійських.

2030 рік мав стати "крайнім строком", коли б Молдова перейшла під політичний контроль Москви. При цьому від Заходу країну планували максимально дистанціювати, аби ніяких розмов про НАТО чи ЄС не могло бути.

Крім протистояння європеїзації Молдови у документі були прописані також наступні кроки:

перехід Молдови до членів ОДКБ, а також інших міжнародних проєктів, котрі контролює росія;

надання Придністров'ю особливого статусу — звісно ж, з подачі рф;

посилення проросійських настроїв у суспільстві завдяки інформаційному впливу. Для останнього планували збільшити кількість телеканалів та інших ЗМІ, які б орієнтували аудиторію на росію.

При цьому планів чітких воєнних дій проти Молдови у кремля не було — основна робота була покладена на пропаганду, тиск через придністровське питання та маніпулювання темою енергоносіїв.

Дискредитувати НАТО, а також тісні стосунки Кишинева із Румунією мали до 2025 року. А ще п'ять років якраз відводилися на створення нових медіа, які б збільшили використання російської мови та посилили б вплив кремля.

"Мета не в тому, щоб підступно анексувати країну, а щоб посилити проросійський вплив у Молдові, перш за все для запобігання пронатовським, проєвропейським тенденціям. Кремль розглядає Молдову радше як орієнтований на рф буфер, аніж частину російської імперії", — стверджує один із молдовських розвідників, проводячи аналогію із Грузією.

Додамо, завдяки документу, у ході журналістського розслідування було встановлено імена імовірних російських "кураторів" молдовського питання. Це випускник академії ФСБ Андрій Вавілов, замначальника Управління із міжрегіональних та культурних зв'язків із зарубіжними країнами Віктор Лисенко, а також заступник очільника АП рф Дмитро Козак. Із ФСБ цю операцію міг курувати генерал Дмитро Мілютін.

Раніше ми повідомляли, що схоже розслідування стосувалося і Білорусі. Однак цій країні пощастило менше — кремль розглядає її повноцінне поглинання, а режим лукашенка цьому лише сприяє. До речі, строки вказані ті ж самі — до 2030 року.

При цьому офіційно олександр лукашенко продовжує заперечувати будь-які твердження щодо об'єднання з рф.