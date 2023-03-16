Бабусі та тітушки за безплатну комуналку: як росія знову намагається розкачати Молдову

На днях авторів плану "Київ за три дні" викрили на ще одному геополітичному шедеврі

росія не покидає спроб повернути собі Молдову: на тлі публікації секретного плану кремля із взяття під контроль Кишинева до 2030 року, у країні досі продовжуються спонсоровані росією антиурядові протести. Приміром, на вчорашньому та сьогоднішньому мітингу прихильники партії "Шор" вимагали заплатити за їхню комуналку.

Нові протести. Що відомо

Партія "Шор" олігарха-втікача Ілана Шора ще минулого року почала влаштовувати протести проти тарифів та Маї Санду. Пік припав на жовтень-листопад, і в центрі Кишинева стояли намети.

Антикорупційні прокурори виявили, що протести фінансувалися російськими грошима. Уряд Молдови звернувся до Конституційного суду країни з проханням визнати партію "Шор" незаконною у справі, яка триває.

28 лютого протести відновилися. Цього разу організатори закликали громадян вимагати від влади компенсації комуналки за три місяці зими.

12 березня у Кишинів звозили автобусами прихильників "Шор", у мітингу взяли участь кілька тисяч людей. Неодноразово справа доходила до сутичок із поліцією. Протестувальникам не давали пройти до будівлі уряду, оскільки проведення протесту було заявлено біля будівлі парламенту.

15 березня представники "Шору" заблокували дороги місцевого та регіонального значення і вимагали від президента Молдови Майї Санду і її партії PAS оплатити рахунки за комунальні послуги.

Переважно це були пенсіонери, вони тримали плакати на кшталт "Санду, оплати рахунки" та "Геть Маю Санду":

Прихильники "Шору" 15 березня блокували дороги по всій Молдові. Переважно це були пенсіонери

Відзначається, що протести пройшли в Глодянах, Бричанах, Флорештах, Шолданештах, Калараше, Бєльцях і ряді інших населених пунктах.

Блокування доріг, яке організувала партія "Шор"

У Чимішлії на чолі колони пенсіонерів, які блокували зебру, йшли тітушки у спортивних костюмах:

У четвер протести із сутичками почалися у Кишиневі, передає newsmaker. "Шорівці" зібралися біля парламенту та вимагають ухвалити законопроєкт про оплату владою комуналки. Таку ініціативу депутати від партії (а їх там всього 6) мають намір сьогодні зареєструвати у парламенті. Як видно з фото та відео мітингу — переважна більшість присутніх це пенсіонери.

Акція під парламентом 16 березня за оплату владою комуналки, Newsmaker

Декілька чоловіків, які представилися ветеранами збройного конфлікту у Придністров’ї, напали на членів партії "Шор". Поліція відпустила єдиного затриманого — чоловік напав на проросійського мера Оргєєва Павла Вережану та сказав, що виступає проти оплачених протестів та хаосу, які створюють опозиційні партії:

"Я не за це воював", — сказав він.

Актори, російські гроші та "вагнерівець"

На цих вихідних поліція Молдови попередила змову груп підтримуваних росією акторів, які були навчені викликати заворушення під час недільної акції протесту, передає AP.

Групам диверсантів пообіцяли 10 тис. доларів за організацію заворушень у Кишиневі. Затримано семеро диверсантів, а також 54 протестувальників із забороненими предметами, включаючи ніж.

У суботу антикорупційне агентство Молдови вилучило 234 тис. доларів під час обшуків у справі про незаконне фінансування партії "Шор". За тиждень 182 іноземцям відмовили у в’їзді до Молдови, включно з одним "вагнерівцем".

Російський слід виявили й під час протестів 2 березня. Тоді депутати голосували за законопроєкт про перейменування молдавської мови на румунську. Соціалісти та комуністи влаштували бійку в парламенті, а перед будівлею зібралися люди з плакатами, які взагалі були поза контекстом та не володіли жодною з мов, окрім російської. Чоловік, який тримав плакат, вказав, що не знає, що там написано, але там щось "на молдавском":

План взяти під контроль Кишинів

Видання RISE Moldova вчора опублікувало план взяття кремлем Молдови під свій контроль до 2030 року. Називається документ "Стратегічні цілі російської федерації в Республіці Молдова" і був складений ще 2021 року.

План будується на трьох сферах впливу: військово-політичній, економічній та гуманітарній.

До 2022 року рф хотіла у сфері безпеки та військово-політичній сфері нейтралізувати ініціативи за ліквідацію російської присутності в Придністров'ї; змусити керівництво Молдови відмовитись тиску на Придністров'я; відкрити у Комраті генконсульство рф.

Стратегія в цій же галузі до 2025 року передбачає розширити електоральну базу політичних сил, що виступають за конструктивні відносини з росією, формувати проросійські настрої серед політичної та економічної еліти Молдови, заважати співпраці Молдови з НАТО.

серед політичної та економічної еліти Молдови, заважати співпраці Молдови з НАТО. До 2030 року москва має намір створити в Молдові стійкі проросійські групи впливу, забезпечити зближення позицій керівництва Молдови та Придністров'я.

Офіційно кремль існування цього плану не визнав. Спікер президента рф дмитро пєсков каже, що росія не має планів зближення з Молдовою та відкрита для співпраці.

"Мені невідомо про існування такого плану. Не виключаю, що це ще одна фальшивка", — сказав пєсков.

Водночас пєсков звинуватив Кишинів у русофобії.

Як повідомляв "Телеграф", минулого тижня сепаратисти Придністров'я звинуватили Україну у підготовці теракту проти "президента республіки" Вадима Красносільського. На думку експертів, таким чином росіяни намагаються створити нову "гарячу точку".