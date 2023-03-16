Бабушки и титушки за бесплатную коммуналку: как россия снова пытается раскачать Молдову

На днях авторов плана "Киев за три дня" разоблачили на еще одном геополитическом шедевре

россия не покидает попыток вернуть себе Молдову: на фоне публикации секретного плана кремля по взятию под контроль Кишинева до 2030 года, в стране продолжаются спонсируемые рф антиправительственные протесты. К примеру, на вчерашнем и сегодняшнем митинге сторонники партии "Шор" требовали заплатить за их коммуналку.

Новые протесты. Что известно

Партия "Шор" олигарха-беглеца Илана Шора еще в прошлом году начала устраивать протесты против тарифов и Маи Санду. Пик пришелся на октябрь-ноябрь, и в центре Кишинева стояли палатки.

Антикоррупционные прокуроры обнаружили, что протесты финансировались российскими деньгами. Правительство Молдовы обратилось в Конституционный суд страны с просьбой признать партию "Шор" незаконной.

28 февраля протесты возобновились. На этот раз организаторы призвали граждан требовать от власти компенсации коммуналки за три месяца зимы.

12 марта в Кишинев свозили автобусами сторонников "Шора", в митинге приняли участие несколько тысяч человек. Неоднократно дело доходило до столкновений с полицией. Протестующим не давали пройти к зданию правительства, поскольку проведение протеста было заявлено у здания парламента.

15 марта представители "Шора" заблокировали дороги местного и регионального значения и потребовали от президента Молдовы Майи Санду и ее партии PAS оплатить счета за коммунальные услуги.

Преимущественно это были пенсионеры, они держали плакаты вроде "Санду, оплаты счета" и "Долой Маю Санду" :

Сторонники "Шора" 15 марта блокировали дороги по всей Молдове. В основном это были пенсионеры

Отмечается, что протесты прошли в Глодянах, Бричанах, Флорештах, Шолданештах, Калараше, Бельцах и ряде других населенных пунктов.

Блокировка дорог, организованная партией "Шор"

В Чимишлии во главе колонны блокировавших зебру пенсионеров шли титушки в спортивных костюмах:

В четверг протесты со столкновениями начались в Кишиневе, передает newsmaker. "Шоровцы" собрались возле парламента и требуют принять законопроект об оплате властями коммуналки. Такую инициативу депутаты от партии (а их там всего 6) намерены сегодня зарегистрировать в парламенте. Как видно из фото и видео митинга, подавляющее большинство присутствующих это пенсионеры.

Акция под парламентом 16 марта за оплату властями коммуналки, Newsmaker

Несколько мужчин, представившихся ветеранами вооруженного конфликта в Приднестровье, напали на членов партии "Шор". Полиция отпустила единственного задержанного — мужчина напал на пророссийского мэра Оргеева Павла Вережану и сказал, что выступает против оплаченных протестов и хаоса, создаваемых оппозиционными партиями:

"Я не за это воевал", — сказал он.

Актеры, российские деньги и "вагнеровец"

В эти выходные полиция Молдовы предотвратила заговор групп поддерживаемых россией актеров, которые были обучены устраивать беспорядки во время воскресной акции протеста, передает AP.

Группам диверсантов пообещали 10 тыс. долларов за организацию беспорядков в Кишиневе. Задержаны семь диверсантов, а также 54 протестующих с запрещенными предметами, включая нож.

В субботу антикоррупционное агентство Молдовы изъяло 234 тыс. долларов во время обысков по делу о незаконном финансировании партии "Шор". Через неделю 182 иностранцам отказали во въезде в Молдову, включая одного "вагнеровца".

Российский след был обнаружен и во время протестов 2 марта. Тогда депутаты голосовали за законопроект о переименовании молдавского языка в румынский. Социалисты и коммунисты устроили драку в парламенте, а перед зданием собрались люди с плакатами, которые вообще были вне контекста и не владели ни одним из языков, кроме русского. Мужчина, держащий плакат, указал, что не знает, что там написано, но там "что-то на молдавском":

План взять под контроль Кишинев

Издание RISE Moldova вчера опубликовало план взятия кремлем Молдовы под свой контроль до 2030 года. Называется документ "Стратегические цели российской федерации в Республике Молдова" и был составлен еще в 2021 году.

План строится на трех областях влияния: военно-политической, экономической и гуманитарной.

До 2022 года россия хотела в сфере безопасности и военно-политической сфере нейтрализовать инициативы за ликвидацию российского присутствия в Приднестровье; заставить руководство Молдовы отказаться от давления на Приднестровье; открыть в Комрате генконсульство России.

Стратегия в этой же области до 2025 года предполагает расширить электоральную базу политических сил, выступающих за конструктивные отношения с Россией, формировать пророссийские настроения среди политической и экономической элиты Молдовы, мешать сотрудничеству Молдовы с НАТО.

среди политической и экономической элиты Молдовы, мешать сотрудничеству Молдовы с НАТО. К 2030 году москва намерена создать в Молдове устойчивые пророссийские группы влияния, обеспечить сближение позиций руководства Молдовы и Приднестровья.

Официально кремль существования этого плана не признал. Спикер президента россии дмитрий песков говорит, что у россии нет планов сближения с Молдовой и открыта для сотрудничества.

"Мне неизвестно о существовании такого плана. Не исключаю, что это еще одна фальшивка", — сказал песков.

В то же время песков обвинил Кишинев в русофобии.

Как сообщал "Телеграф", на прошлой неделе сепаратисты Приднестровья обвинили Украину в подготовке теракта против "президента республики" Вадима Красносельского. По мнению экспертов, таким образом россияне пытаются создать новую "горячую точку".