Расстрелянный за "Слава Украине" боец ВСУ был гражданином Молдовы: Кишинев сделал заявление

Убийство военного из Молдовы может квалифицироваться как военное преступление

У расстрелянного оккупантами после слов "Слава Украине" Александра Мациевского из 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области, было также гражданство Молдовы.

Жестокое убийство гражданина Молдовы может квалифицироваться как военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права. Об этом сегодня, 13 марта, сообщили на странице Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы в Facebook.

"После подтверждения украинской стороны, что солдат, казненный российскими военными — Александр Мациевский, решительно осуждаем убийство гражданина Молдовы, что может квалифицироваться как военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права. Выражаем глубокие соболезнования семье и друзьям Александра Мациевского и выражаем солидарность с украинским народом", — говорится в сообщении министерства.

В то же время в МИД Молдовы еще раз подчеркнули свою позицию в осуждении войны, которую россия развязала на территории Украины

"Мы подтверждаем твердую позицию Республики Молдова, осуждая жестокую войну российской федерации против Украины. Наша страна по-прежнему привержена поддержке Украины в ее усилиях по возвращению региона к миру и стабильности", — сказали в МИД.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в сети появилось видео расстрела военного ВСУ после его слов "Слава Украине". Как оказалось, защитник находился в плену у российских захватчиков. Позже в СБУ сообщили, что убитым воином оказался Александр Мациевский. Было установлено, что захватчики убили Мациевского 30 декабря 2022 года. В феврале тело Героя было возвращено домой.