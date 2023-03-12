"Человек, которого будут помнить вечно": расстрелянному россиянами бойцу ВСУ присвоили звание Героя Украины

Президент говорит, что имя убитого россиянами бойца ВСУ будут знать все украинцы

Военнослужащему ВСУ Александру Мациевскому, которого оккупанты расстреляли за фразу "Слава Украине", присвоили звание Героя Украины.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский во время традиционного видеообращения по итогу 12 марта, имя бойца будут помнить вечно.

"Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому, солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине и за его "Слава Украине!", — сказал президент.

Как сообщалось ранее, видео расстрела появилось в сети 6 марта, однако окончательно идентифицировать личность убитого украинского воина удалось лишь к 12 марта.

В частности СБУ окончательно подтвердила, что расстрелянным военным является именно Александр Мациенко, а заодно и отбросила другие версии, которые появились в сети.

Кроме того, спецслужба открыла производство по статье о нарушении обычаев и правил войны (ст. 438 ч. 2 УК) и занимается поисками россиян, которые причастны к расстрелу. Вопрос о личности убийц заинтересовал не только спецслужбы, но и неравнодушных украинцев, которые объявили награду за их имена.