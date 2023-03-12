"Людина, яку пам’ятатимуть вічно": розстріляному росіянами бійцю ЗСУ надали звання Героя України

Президент каже, що ім’я вбитого росіянами бійця ЗСУ знатимуть усі українці

Військовослужбовцю ЗСУ Олександру Мацієвському, якого окупанти розстріляли за фразу "Слава Україні", надали звання Героя України.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський під час традиційного відеозвернення за підсумком 12 березня, ім’я бійця пам’ятатимуть вічно.

"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському, солдату. Людині, яку знатимуть усі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні й за його "Слава Україні!", — сказав президент.

Як повідомлялося раніше, відео розстрілу з’явилося у мережі 6 березня, проте остаточно ідентифікувати особу вбитого українського воїна вдалося лише до 12 березня.

Зокрема, СБУ остаточно підтвердила, що розстріляним військовим є саме Олександр Мацієвський, а заразом і відкинула інші версії, які з’явилися в мережі.

Крім того, спецслужба відкрила провадження за статтею про порушення звичаїв та правил війни (ст. 438 ч. 2 КК) та займається пошуками росіян, які причетні до розстрілу. Питання про особу вбивць зацікавило не лише спецслужби, а й небайдужих українців, які оголосили нагороду за їхні імена.