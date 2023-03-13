Розстріляний за "Слава Україні" боєць ЗСУ був громадянином Молдови: Кишинів зробив заяву

Розстріляний у полоні в окупантів після слів "Слава Україні" Олександр Мацієвський зі 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області, мав також громадянство Молдови.

Про це сьогодні, 13 березня, повідомили на сторінці Міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови у Facebook.

"Після підтвердження української сторони, що солдат, страчений російськими військовими — Олександр Мацієвський, рішуче засуджуємо вбивство громадянина Молдови, що може кваліфікуватися як воєнний злочин та грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Висловлюємо глибокі співчуття родині та друзям Олександра Мацієвського", – йдеться у повідомленні Міністерства.

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