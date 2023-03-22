Молдова ответила захаровой насчет языка, а ЕС уже готовит миссию помощи Кишиневу

Молдова отбивается от нападок россии

В Молдове, которую россия в последние дни пытается дестабилизировать прокомментировало слова официального представителя МИД россии марии захаровой по поводу государственного языка в Молдове, заявив, что это внутренние дела суверенного государства.

Тут следует напомнить, что 21 марта на фоне решения парламента Молдовы о переименовании государственного языка официальный представитель министерства иностранных дел рф мария захарова и глава МИД Румынии Богдан Ауреску поспорили по поводу названия государственного языка в республике. Первая заявила, что государственный язык в Молдове должен называться "молдавским". Ауреску в ответ заявил, что "молдавского языка не существует".

В Молдове 22 марта решили ответить на слова захаровой и заявили, что им не нужны уроки истории.

"Заявления официального представителя МИД россии – это вмешательство во внутренние дела Молдовы. Это наше суверенное право — решать, как называть язык, на котором мы говорим. Нам не нужны уроки истории. Мы снова обращаемся к российской стороне с призывом не допускать вмешательства во внутренние дела нашей страны", – заявили в МИД Молдовы.

В свою очередь, видя нападки россии на Молдову, Евросоюз решил отправить гражданскую миссию в эту страну, чтобы помочь стране противостоять гибридным угрозам.

"Мы хотим систематически применять модель "обучения и оснащения" к нашим гражданским миссиям, а не только "обучение". Этот подход уже дал хорошие результаты в Нигере и Сомали. Сейчас мы готовим новую миссию в Молдову, чтобы укрепить способность страны противостоять гибридным угрозам", — сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Сообщается, что новая миссия может начать работу в начале лета .В рамках её административный персонал из стран ЕС, в первую очередь из сферы юстиции, полиции и таможни, будет консультировать Молдову о том, как создать эффективный сектор безопасности. Кроме того, ЕС хочет направить экспертов, которые будут консультировать страну по борьбе с кибератаками и дезинформацией.

Напомним, ранее мы писали о том, как россия снова пытается раскачать Молдову.

Также мы сообщали, что премьер Молдовы рассказал, зачем рф хочет захватить аэропорт Кишинева.