Молдова відповіла захаровій щодо мови, а ЄС уже готує місію допомоги Кишиневу

Молдова відбивається від нападок росії

У Молдові, яку росія останніми днями намагається дестабілізувати, прокоментувало слова офіційного представника МЗС росії марії захарової з приводу державної мови в Молдові, заявивши, що це внутрішні справи суверенної держави.

Тут слід нагадати, що 21 березня на тлі рішення парламенту Молдови про перейменування державної мови офіційний представник міністерства закордонних справ росії марія захарова і голова МЗС Румунії Богдан Ауреску посперечалися з приводу назви державної мови в республіці. Перша заявила, що державна мова в Молдові має називатися "молдавською". Ауреску у відповідь заявив, що "молдавської мови не існує".

У Молдові 22 березня вирішили відповісти на слова захарової та заявили, що їм не потрібні уроки історії.

"Заяви офіційного представника МЗС росії – це втручання у внутрішні справи Молдови. Це наше суверенне право — вирішувати, як називати мову, якою ми говоримо. Нам не потрібні уроки історії. Ми знову звертаємося до російської сторони із закликом не допускати втручання у внутрішні справи. нашої країни", — заявили в МЗС Молдови.

У свою чергу, дивлячись на нападки росії на Молдову, Євросоюз вирішив відправити громадянську місію до цієї країни, щоб допомогти країні протистояти гібридним загрозам.

"Ми хочемо систематично застосовувати модель "навчання та оснащення" до наших громадянських місій, а не тільки "навчання". Цей підхід вже дав хороші результати в Нігері та Сомалі. Зараз ми готуємо нову місію до Молдови, щоб зміцнити здатність країни протистояти гібридним загрозам", – сказав верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Повідомляється, що нова місія може розпочати роботу на початку літа. У рамках її адміністративний персонал із країн ЄС, насамперед із сфери юстиції, поліції та митниці, консультуватиме Молдову про те, як створити ефективний сектор безпеки. Крім того, ЄС хоче направити експертів, які консультуватимуть країну щодо боротьби з кібератаками та дезінформацією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Росія знову намагається розгойдати Молдову.

Також ми повідомляли, що прем’єр Молдови розповів, навіщо Росія хоче захопити аеропорт Кишинева.