Санду поставила крапку у питанні про відміну "молдавської мови"

Президентка розкритикувала противників ініціативи

Президентка Молдови Майя Санду підтримала рішення парламенту про перейменування "молдавської мови" на румунську у всіх державних документах.

Як повідомила Санду у своєму Facebook, вона підписала закон, який "підтверджує історичну та незаперечну правду".

"Бажаю, щоб румунська мова об’єднала всіх нас, хто тут живе і любить цю землю. Ми разом із більш ніж 27 мільйонами людей по всьому світу говоримо румунською, однією з офіційних мов Європейського Союзу", — зазначила вона.

При цьому вона наголосила, що люди, які стверджували, що громадяни республіки розмовляють молдовською мовою, ставили перед собою лише одну мету — розділити суспільство.

Також Санду додала, що розділений народ не є силою, яка здатна захистити себе. Крім того, вона зазначила, що ті хто хоче розділу народу турбуються зовсім не про лінгвістику.

Президент країни висловила переконання, що румунська мова стане каталізатором зміцнення суспільства та допоможе спрямувати енергію на "побудову спільного майбутнього в Європейському Союзі, де шануються та захищені всі мови".

Варто зазначити, що "молдавська мова" насправді є румунською, проте за часів СРСР її всіляко намагалися відокремити від румунської та для цього навіть змушували використовувати кирилицю для написання слів.

При цьому проти перейменування мови активно виступала росія і проросійські партії в Молдові. А представник міністерства закордонних справ росії марія захарова навіть посперечалася з головою МЗС Румунії Богданом Ауреску.