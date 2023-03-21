Давать гражданство Украины теперь будут после экзаменов: что надо знать

Сдача экзаменов должна осуществляться в порядке, установленном Кабинетом министров Украины

Верховая Рада приняла решение, что украинское гражданство теперь будет предоставляться только после прохождения экзаменов.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, за соответствующее решение отдал свой голос 281 народный избранник.

Теперь, чтобы получить гражданство Украины, нужно сдать экзамены по основам Конституции, истории Украины и уровня владения государственным языком.

Отметим, что законопроект №7606 вводит обязательным условием принятия в гражданство сдачу экзаменов.

Закон вводит обязательство в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины сдачу экзаменов и представление документов об их сдаче.

При этом невыполнение обязательства о сдаче этих экзаменов указанными категориями лиц является основанием для потери гражданства Украины.

Сдача экзаменов должна осуществляться в порядке, установленном Кабинетом министров.

Напомним, что в начале лета 2022 года президент Владимир Зеленский рассмотрел соответствующую петицию, где украинцы просили ввести экзамен на обретение гражданства Украины и поручил проработать этот вопрос премьеру Денису Шмыгалю. Который прислушался к гражданам и объявил, что экзаменам быть.