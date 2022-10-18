Чемпион из россии принял украинское гражданство - СМИ

Валерий Гонтарь пытается трудоустроиться в Австрии

Двукратный победитель зимней Универсиады 2017 года в лыжных гонках Валерий Гонтарь покинул Россию. Ранее биатлонистка поддержала российских добровольцев.

По информации "Чемпионата", спортсмен, которому 27 октября исполнится 29 лет, некоторое время назад получил украинское гражданство. Вероятней всего, еще до полномасштабной войны. А теперь Гонтарь пытается обосноваться и трудоустроиться в Австрии.

Последний раз Валерий Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне-2019/2020. Таким образом, обязательный при смене спортивного гражданства карантин спортсмену отбывать не нужно. В составе сборной россии лыжник выступал только на Всемирных Универсиадах. На этапы Кубка мира ему отобраться не удалось.

Секретарь Федерации лыжного спорта Украины Юлия Сипаренко так отреагировала на эту информацию.

"Мы ничего не знаем об этом. Ничего не можем прокомментировать на этот счет. Этот спортсмен в контакт с нашей федерацией никогда не выходил, по меньшей мере, через официальные каналы. Мне о нем ничего не известно. На самом деле даже если он получил украинское гражданство, он не является членом федерации", — цитирует Сипаренко sport.ua.

Ранее россияне раскритиковали своего чемпиона за "гнилой" поступок на Олимпиаде.