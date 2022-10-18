Чемпіон із росії прийняв українське громадянство - ЗМІ

Валерій Гонтар намагається працевлаштуватися в Австрії

Дворазовий переможець зимової Універсіади 2017 року у лижних перегонах Валерій Гонтар покинув Росію. Раніше біатлоністка підтримала російських добровольців.

За інформацією "Чемпіонату", спортсмен, якому 27 жовтня виповниться 29 років, якийсь час тому отримав українське громадянство. Найімовірніше, ще до повномасштабної війни. А тепер Гонтар намагається працевлаштуватися в Австрії.

Востаннє Валерій Гонтар виступав на російських стартах у сезоні-2019/2020. Таким чином, обов’язковий при зміні спортивного громадянства карантин спортсмену відбувати не потрібно. У складі збірної росії лижник виступав лише у Всесвітніх Універсіадах. На етапи Кубка світу йому відібратися не вдалося.

Секретарка Федерації лижного спорту України Юлія Сипаренко відреагувала на цю інформацію.

"Ми нічого не знаємо про це. Нічого не можемо прокоментувати з цього приводу. Цей спортсмен у контакт з нашою федерацією ніколи не виходив щонайменше через офіційні канали. Мені про нього нічого не відомо. Насправді навіть якщо він отримав українське громадянство, він не є членом федерації", — цитує Сипаренко sport.ua.

Раніше росіяни розкритикували свого чемпіона за "гнилий" вчинок на Олімпіаді.