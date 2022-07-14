Экзамен на искренность желания стать украинцем – правильное решение

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" высказал мнение о подготовке экзамена для получения гражданства Украины

Для желающих получить гражданство Украины хотят ввести комплексный экзамен. Правительство подготовит соответствующие законопроекты.

Известно, что нужно будет сдавать тест на знание украинского языка, истории Украины и основ Конституции. Толчком для такого решения стала петиция на сайте президента.

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Если человек хочет получить украинское гражданство, такой экзамен вполне уместен. Подобная практика есть почти во всех странах. Исключения, возможно, могут быть для членов семей украинских граждан и для людей, которые физически не могут по ряду причин такой экзамен сдать.

А те, кто подается на гражданство Украины, делают это сознательно. Знание истории, культуры, языка, политических нюансов – на определенном, даже минимальном уровне, это уже некая связь со страной. Это как бы экзамен на действительность желания стать украинцем. Если оно есть, ты выучишь и язык, и минимально историю, какие-то основополагающие моменты Конституцию.

Но это должен быть один понятный учебник (тест с вопросами-ответами), чтобы не было никаких злоупотреблений и манипуляций.

И четкий тест на минимальное знание языка. Потому что странно предъявлять к иностранцам требование на отличное знание украинского, когда немалая часть граждан Украины до сих пор таких знаний не имеет.

Надеюсь, критерии будут выработаны простые, понятые, выполнимые. И всё это будет утверждено новым законом.