Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфу" висловив думку про підготовку іспиту для здобуття громадянства України

Для охочих отримати громадянство України хочуть запровадити комплексний іспит. Уряд підготує відповідні законопроекти.

Відомо, що потрібно буде складати тест на знання української мови, історії України та засад Конституції. Поштовхом для такого рішення стала петиція на сайті президента.

Читайте також: Категорія Україна Громадянство України даватимуть після іспиту: Зеленський дав доручення У відповіді президента йдеться лише про мову, хоча у петиції питання поставлене ширше

Якщо людина хоче здобути українське громадянство, такий іспит цілком доречний. Подібна практика є майже у всіх країнах. Винятки, можливо, можуть бути для членів сімей українських громадян та для людей, які фізично не можуть з низки причин такий іспит скласти.

А ті, хто подається на громадянство України, роблять це свідомо. Знання історії, культури, мови, політичних нюансів – на певному, навіть мінімальному рівні – це вже певний зв’язок із країною. Це ніби іспит на дійсність бажання стати українцем. Якщо воно є, ти вивчиш і мову, і мінімально історію, якісь основні моменти Конституції.

Але це має бути один зрозумілий підручник (тест із запитаннями-відповідями), щоб не було жодних зловживань та маніпуляцій.

І точний тест на мінімальне знання мови. Бо дивно пред’являти до іноземців вимогу на відмінне знання українскої, коли чимала частина громадян України досі таких знань не має.

Сподіваюся, критерії будуть вироблені прості, зрозумілі, здійсненні. І все це буде затверджено новим законом.