Давати громадянство України тепер будуть після іспитів — що треба буде знати

Складання іспитів має здійснюватися у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

Верховна Рада ухвалила рішення, що українське громадянство тепер надаватиметься лише після проходження іспитів.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Тепер для того, щоб здобути громадянство України, потрібно скласти іспити з основ Конституції України, історії України та рівня володіння державною мовою.

За відповідне рішення віддали свої голоси 281 народний обранець.

Зазначимо, що законопроектом № 7606 запроваджується як умова прийняття до громадянства складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Закон запроваджує зобов’язання протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою та подання документів про складання таких іспитів.

При цьому невиконання зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України на рівень володіння державною мовою зазначеними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства України.

Складання іспитів має здійснюватися у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, що на початку літа 2022 року президент України Володимир Зеленський розглянув відповідну петицію, де українці просили ввести іспит на набуття громадянства України і доручив опрацювати це питання прем’єру Денису Шмигалю. Який прислухався до громадян та оголосив, що іспитів бути.