Нардепа Балогу с семьей депортировали из ЕС, ему также запретили въезд в будущем – европейские СМИ

Виктору Балоге запретили въезд в ЕС

ЕС депортировал нардепа Виктора Балогу вместе с семьей. Политику запрещен въезд в ЕС. Об этом сообщают европейские СМИ.

Нардеп Виктор Балога вместе с семьей направлялись в Австрию, чтобы посетить элитный горнолыжный курорт. На границе с ЕС его и членов семьи остановили, депортировали и запретили въезд в ЕС. Официальная причина запрета въезда – угроза Балоги внутренней безопасности стран ЕС.

Как сообщалось, народный депутат Виктор Балога обвиняется в масштабной распродаже украинского оружия россии во время его пребывания на должности Главы Секретариата Президента и в сотрудничестве со страной-агрессором в начале широкомасштабного вторжения рф в Украину. Также, недавно всплыли заявления Балоги о необходимости переговоров с путиным и проведения референдума на Донбассе.