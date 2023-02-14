Нардепа Балогу із родиною депортували з ЄС, йому також заборонили в'їзд у майбутньому– європейські ЗМІ

Віктору Балозі заборонили в’їзд до ЄС

ЄС депортував нардепа Віктора Балогу разом з родиною. Політику наразі заборонений в’їзд до ЄС. Про це повідомляють європейські ЗМІ.

Нардеп Віктор Балога разом із сім’єю прямували до Австрії, щоб відвідати елітний гірськолижний курорт. На кордоні з ЄС його та членів родини зупинили, депортували та заборонили в’їзд до ЄС. Офіційна причина заборони в’їзду– загроза Балоги внутрішній безпеці країн ЕС.

Як повідомлялося, народного депутата Віктора Балогу звинувачують у масштабному розпродажі української зброї росії під час його перебування на посаді Голови Секретаріату Президента та співпраці з країною-агресором на початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну.Також, нещодавно спливли заяви Балоги щодо необхідності перемовин із путіним та проведення референдуму на Донбасі.