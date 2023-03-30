Валіза, вокзал, кордон: Латвія по-справжньому жорстко взялася за "ідейно-російськомовних"

Латвія залишає за собою право насильно вивезти росіян на кордон із росією чи іншими країнами

Громадяни росії, які проживають у Латвії, зобов’язані будуть скласти іспит на знання державної мови, щоб продовжити вид на проживання (ВНЖ). Інакше їх депортують до росії чи інших країн.

Про це повідомляє RUS TV.net із посиланням на власні джерела. Якщо росіяни відмовляться від складання тесту на знання латиської та добровільного виїзду з країни, то влада залишає за собою право насильно вивезти громадян росії на сухопутні прикордонні пункти.

Відповідно до закону Латвії про імміграцію, ВНЖ росіян діє до 1 вересня 2023 року. Якщо вони захочуть продовжити його, то мають подати до Управління у справах громадянства та міграції документ, що підтверджує знання держмови. Згідно зі статистикою за 2021 рік, у Латвії проживає близько 500 тисяч росіян, які активно просувають російську культуру в маси і здебільшого не володіють латиською мовою. Вони активно скаржаться на утиски з боку корінних громадян, чим створюють чимало проблем владі.

Це питання вже було обговорено членами комісії з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції, а також депутатами комісії Сейму з громадянства, міграції та згуртування суспільства. На сьогоднішній день понад 8 тисяч громадян росії вже зареєструвалися на складання мовного іспиту. Сам іспит відбудеться до кінця травня, а перескладання — у червні та липні. Інші росіяни зможуть подати заявку на тест з 1 червня.

Щодо примусового видворення з країни, то це крайній захід на той випадок, якщо росіяни відмовляться самостійно залишати Латвію. У прикордонній службі країни наголосили, що мають великий досвід із видворення іноземців з країни за короткий проміжок часу. Через відсутність пасажирського сполучення росіян доставлятимуть на сухопутні прикордонні пункти з росією. Але якщо російська сторона з якоїсь причини їх не прийме, вони будуть відправлені до третіх країн, у тому числі з безвізовим режимом з росією.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Молдові перейменували молдавську мову на румунську. Президент вважає, що це допоможе зміцнити суспільство та позбутися можливих зовнішніх факторів впливу.