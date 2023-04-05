Великий друг України потрапив у скандал: випливли неприємні документи часів СРСР

Членство в КПРС не є незмивною плямою на репутації президента, але не зрозуміло, чому він це замовчував

Чинний президент Литви Гітанас Науседа опинився у центрі скандалу. З’ясувалося, що 35 років тому він став членом КПРС та приховав це.

Про це дізнався литовський журналіст Довідас Панцеровас із архівних даних, які опублікував у своїх соцмережах. Членство в КПРС було прийнято президентом у 1988 році і під час виборів у 2019 році він про це не розповів — у графі "приналежність до партій та політичних організацій" в електронній анкеті кандидата стоїть прочерк.

"Я не знаю, що насправді відчув Гітанас Науседа під час мітингів Саюдіса (руху за відновлення незалежності Литви — ред.), але документи показують, що коли Саюдіс засновували, він вступив до Комуністичної партії. Його заява про прийом до Комуністичної партії було подано 20 травня 1988 року, а партійний квиток було видано 27 червня 1988 року", — зазначив Панцеровас.

За словами журналіста, архівні документи знайшли випадково після того, як литовський архів відкрив доступ до списків на депортацію та інших документів комуністичної епохи. Також він додав, що членство в КПРС не є незмивною плямою на репутації Науседи. Але на своїх політичних виступах президент Литви асоціює себе із Саюдісом, хоча насправді на той час він був офіційно з іншого боку барикад, наголосив Панцеровас.

В офісі президента Гітанаса Науседи відреагували на цю інформацію та підтвердили справжність документів, передає LRT.lt.

"Президент Гітанас Науседа вступив до Компартії 1988 року в травні. Документи про це є в Державному архіві і доступні для громадськості. Після початку Саюдіса Гітанас Науседа не брав участі в діяльності Комуністичної партії", — йдеться у коментарі.

Щодо прочерку у графі про приналежність до будь-яких партій, то радник президента з комунікацій Рідас Ясіуліоніс пояснив, що на той момент графа не була обов’язковою для заповнення.

Зазначається, що попередній президент Литви Даля Грибаускайте також була у Комуністичній партії з 1979 року та вийшла з неї у червні 1990 року. У своїх кандидатських анкетах вона згадала цей факт і в 2009, і в 2014 роках.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Литва визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією. А самих найманців такими, що становлять загрозу безпеці держави та суспільства.