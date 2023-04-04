Одним "путіним" мазані: навіщо Орбан та інші маріонетки кремля створюють галас навколо миротворчої місії

Угорщина продовжує підігрувати росії на політичній арені

Днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що європейські лідери обговорюють можливість відправки в Україну "військ миротворчого типу", додавши, що легітимізація таких рішень може спровокувати Третю світову війну. Цікавим фактом є те, що жоден з посадовців країн ЄС не підтвердив дану інформацію, а сам Орбан не став поточнювати, хто саме і на якому рівні веде переговори на цю тему. Зате реакція кремля на слова угорця була блискавичною та цілком передбачуваною: речник путіна Дмитро Пєсков назвав дану тему "надзвичайно небезпечною", а заступник глави радбезу рф Дмитро Медведєв пригрозив Європі "чергою з трун її миротворців".

"Телеграф" з'ясовував, чому заява Орбана так схожа на черговий вкид кремлівських політтехнологів, і навіщо росії створювати інформаційний галас навколо неіснуючих "загроз".

Краща миротворча місія — військова допомога Україні

Виступаючи в ефірі радіостанції Kossuth, Віктор Орбан дорікнув європейським політикам тим, що своєю допомогою Україні вони нібито продовжують "перетинати кордони", вихід за які може спровокувати Третю світову війну.

"Ми зараз близькі до того, що для європейських лідерів стане легітимним відправляти якісь миротворчі сили на фронт. Якщо так буде тривати, ми можемо дійти до Третьої світової війни. На Заході стверджують, що війну і Україну треба підтримувати, тому що це правильно. Але це не так. На кону стоїть питання світової війни і миру в усьому світі", – заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Варто зазначити, що маючи особливі стосунки з терористом №1 в усьому світі, Віктор Орбан нерідко прикриває свою проросійську позицію "миротворчими" намірами. Так, Угорщина не лише відмовилась приєднатися до військової підтримки України, а й заборонила транзит зброї з інших країн через свою територію. Таким чином, уряд нібито захищає угорську громаду на Закарпатті від потенційної небезпеки, пише Infopost.

Насправді ж, небажання Орбана підтримувати Україну продиктовано виключно "шкурним" інтересом. Будучи абсолютно залежною від російських енергоносіїв і отримуючи їх за зниженою ціною, Угорщина готова просувати будь-які вигідні кремлю нарративи, аби зберегти свою економіку на плаву.

Прикладом такої безпринципності є заява угорського прем'єра про плани країн ЄС направити в Україну миротворчу місію. За словами голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, усі нещодавні заяви Віктора Орбана направлені виключно на політичне підігрування росії та створення образу миротворця.

"В оригіналі такі місії мають назву "peacekeeping operation" – операція з підтримання миру – і реалізуються під егідою ООН після ухвалення рішення Радбезу або Генасамблеї. Але, найголовніше — вони проводяться, коли конфлікт вичерпано і сторони погоджуються на проведення операції з підтримання миру. Ці сили не мають військового озброєння для ведення бойових дій, при них лише зброя для самозахисту. Тому навіть з правової точки зору зараз немає жодного підґрунтя для їх введення в Україну. Роблячи такі заяви, Орбан намагається видати себе за миротворця, але не пропонує жодних реальних механізмів для вирішення проблеми. Насправді ж, ці механізми існують і вони всім відомі. Якщо метою Угорщини є встановлення справедливого миру в Україні, то все, що для цього потрібно, — надання військово-технічної допомоги Україні", — каже посадовець в коментарі "Телеграфу".

Коли немає військової міці, рятує ІПСО

Наприкінці березня росія внесла Угорщину до переліку "недружніх країн" через підписання Будапештом усіх антиросійських санкцій, введених Євросоюзом. Попри це, кремль продовжує використовувати Віктора Орбана в якості рупора для просування вигідних росії наративів в ЄС.

Зокрема, інформація щодо введення в Україну миротворців, ймовірно, була отримана угорським прем'єром не під час кулуарних розмов з європейськими політиками, а в ході інструктажу з боку кремля. За словами політолога, директора Інституту світової політики Євгена Магди, подібний сценарій встановлення миру в Україні не витримує жодної критики.

"Направити миротворців в Україну без рішення Ради безпеки ООН неможливо. І те, що ця заява була зроблена напередодні початку головування рф в ООН, – не випадковість. Російсько-українська війна є наймасштабнішою в XXI сторіччі, і розраховувати на направлення сюди миротворців у розпал бойових дій — просто наївно. Крім того, це питання обговорювалося нашими партнерами ще за часів АТО і ООС на сході України, і вже тоді зазначалося, що для організації миротворчої операції необхідно щонайменше півтора роки. Про яку миротворчу місію можна говорити зараз, коли лінія конфлікту стала в рази більшою? Це черговий російський вкид з метою зриву активізації України. Підтвердженням цьому слугує й те, що ці "миротворчі" пропозиції одночасно лунають з вуст Орбана і Лукашенка", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Варто зазначити, що останнім часом риторика двох головних посіпак путіна у Європі дійсно збігається мало не дослівно. Так, спочатку "ядерну істерику" через поставку в Україну снарядів зі збідненим ураном влаштував Олександр Лукашенко, а вже за кілька днів до нього приєднався лідер фракції угорської провладної партії Фідес Мате Кошич, який спрогнозував "ядерну війну" у разі втручання європейських країн у конфлікт між Україною та рф, пише Telex.

Вже незабаром самопроголошений президент Білорусі заявив, що від Третьої світової війни усіх може врятувати лише припинення бойових дій в Україні та проведення мирних переговорів "без попередніх умов". А за лічені дні через вигадані розмови про миротворців Третьою світовою війною Заходу почав погрожувати й прем'єр Угорщини.

Враховуючи, що подібні прогнози звучать виключно з вуст російських сателітів, можна припустити, що підвищення градусу напруги в інформпросторі є вигідним для кремля. По-перше, створюючи подібні інформприводи, країна-агресор отримує можливість в черговий раз пригрозити Заходу ядерними ударами, Третьою світовою та іншими апокаліптичними сценаріями за надання військової допомоги Україні.

По-друге, передчуваючи наслідки контрнаступу ЗСУ, запланованого вже найближчим часом, володимир путін конче потребує паузи для відновлення військових та економічних ресурсів рф. Не бажаючи демонструвати власну слабкість та виснаженість, диктатор використовує Орбана та Лукашенка для просування тез про необхідність проведення мирних переговорів та замороження бойових дій.

В Україні доволі прозору гру путіна, а також його мотиви добре розуміють, а тому застерігають міжнародну спільноту від поступок агресору.

"Будь-яке припинення вогню буде означати право рф залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити. Україна має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне. Дивні "миротворці" виглядають комічно", – написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.